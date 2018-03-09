HAYATINI KAYDIRAN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTI

31 yaşındaki A.Ç, 2010'da başladığı uyuşturucuyu 2017 yılına kadar ara ara kullanmaya devam etti. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan aldığı cezanın ardından denetimli serbestlik kurallarına uymadığı için bu suçtan 40 gün hapis yatan A.Ç, gençliğini, ailesini ve hayatını tehdit eden bu zehirden kurtulmak için 4 aydır Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) tedavi görüyor.Aldığı kamu yararına çalışma cezası nedeniyle Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalışan hükümlü A.Ç, yaptığı açıklamada, 2010 yılında çok nadiren de olsa arkadaş çevresiyle uyuşturucu kullanmaya başladığını, 2012 yılında babasının ölmesinin ardından psikolojik olarak çöküntüye girdiği dönemde madde bağımlılığının arttığını söyledi.Herhangi bir yönlendirme yaptığında aile bireylerini terslediğini ve tedaviyi kabul etmediğini belirten A.Ç, 2012 yılında açtığı dükkanını 3,5 yıl çalıştırdıktan sonra uyuşturucu nedeniyle maddi sıkıntıya düşmesi sonucu kapatmak zorunda kaldığını anlattı.A.Ç, madde bağımlılığı nedeniyle evliliğinin neredeyse bitme noktasına geldiğini dile getirerek "Şu anda 3 çocuğum var elhamdülillah. Ailemi, çevremdeki insanları ne kadar mutsuzluğa, ne kadar umutsuzluğa düşürdüğümü uyuşturucuyu bıraktıktan sonra fark ettim." dedi.Madde kullanımına 2010'dan 2017'ye kadar ara ara devam ettiğini ifade eden A.Ç, şöyle konuştu:"2017'de buraya geldiğimde hocalarımın desteğiyle bırakmayı çok şükür başardım. Madde beni çok çok etkiledi, hayatımı olsun, kişiliğimi olsun, aşırı derecede sinirlilik, aşırı derecede öfkelenme, çok çok etkiledi. İnsanlardan uzaklaştırdı. İşimi kaybettim, kendimi kaybettim, ailemi kaybedecektim Allah muhafaza. Denetimli serbestliğe geldikten sonra hocaların yardımıyla maddeyi kullanmamak amaçlı görüşmelerim beni çok çok etkiledi."A.Ç, Ekim 2017'de aldığı adli para cezası nedeniyle Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne geldiğini, yetkililere yaşadığı her şeyi birebir anlatarak uyuşturucudan kurtulmak istediğini belirttiğini aktaran A.Ç, gördüğü tedavinin ardından 4 aydır bu zehri hayatından çıkardığına işaret etti.Psikiyatrist ve psikologlarla görüşmeye başladığını dile getiren A.Ç, "Madde benim için bir bağımlılıktan çıktı artık. Madde benim için ölüm noktası artık. Ben kullanıcı arkadaşlara, bırakamıyorum diyen arkadaşlara sesleniyorum, lütfen kendilerinde bu azmi ve umudu köreltmesinler. Kesinlikle bırakabilirler." diye konuştu.Çocuklarına iyi bir baba, ailesine iyi bir reis ve ülkesine hayırlı bir vatandaş olmak istediğini vurgulayan A.Ç, şunları söyledi:"Kendi çabalarımla cezamı bitirip inşallah yeniden mesleğime dönmek istiyorum. Tabii ben bunları artık ceza olarak kabul etmiyorum. Ben burayı ikinci bir evim olarak gördüm çünkü burada yardım ve şefkatli ellerini gördükten sonra hiçbir şeyin boş olmadığını gördüm. Maddenin insana verdiği zararı gördüm. Biz içerken gülüp oynuyoruz ama sonrasını hiç düşünemiyoruz. Kullanıcı arkadaşlara da söylüyorum: Madde ömrümüzü bitiriyor, gençliğimizi bitiriyor, ailemizi bitiriyor. Topluma yararlı bir birey olan insanlarımızı bizlerden uzaklaştırıyor."Mutluluğu maddede arayan insanların aslında çok çok yanlış bir düşüncede olduğuna dikkati çeken A.Ç, şunları kaydetti:"Ben önceden ailemle dışarıya pikniğe giderdim, gezmeye giderdim ama maddeyi kullanmaya başladıktan ve bağımlı olduktan sonra sürekli aynı ortamlarda ve aynı çemberin içerisinde dolaşmaya başladığımı gördüm. Ailemden uzaklaştım. Mutluluk aile ortamındadır. Madde her zaman için mutluluğunuzu tüketir, bizi bitirir."