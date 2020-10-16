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Hayvan Hırsızları Yakalandı

Kayseri Pınarbaşı İlçesi, Kazancık ve Yahyabey Mahallelerinde çeşitli tarihlerde (D.Y.) isimli şahsa ait (108) ve (Y.Ş.) isimli şahsa ait (25) küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındığı bilgisi alınmıştır.

Hayvan Hırsızları Yakalandı
            İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 14 Ekim 2020 tarihinde Pınarbaşı İlçesinde (K.Ö.), (U.U), (Z.G.),(S.G.)ve (M.G.) isimli şahıslar araçlarıyla birlikte yakalanmıştır. Çalınan (25) adet küçükbaş hayvanın sahibi (Y.Ş.)’ye teslim edilmiş olup, (108) adet küçükbaş hayvanın ise (10)-(15)’er gruplar halinde farklı tarihlerde şüpheliler tarafından satışının yapıldığı öğrenilmiştir. (S.G.) isimli şahsın ifadesi alınarak,(K.Ö.), (U.U.) ve (Z.G.)isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.(M.G.) ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
 
            Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinden (2) faili meçhul küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı aydınlatılmış olup, olaylar ile ilgili olarak yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir.
 

Haber Merkezi

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