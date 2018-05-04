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HAYVAN OTLATMA KAVGASINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si tüfekle 4 Suriye uyruklu şahıs yaralandı.

HAYVAN OTLATMA KAVGASINDA 4 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda önceden aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2'si tüfekle 4 Suriye uyruklu şahıs yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan R.M., H.M., F.G. M.H.'yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, olaya karıştığı iddia edilen Baba H.S. ile oğulları T.S. ve S.S.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

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