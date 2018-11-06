HDP Milletvekili Adayına ‘PKK Propagandası’ndan' 1.5 Yıl Hapis

10 Ağustos’ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin sosyal medya üzerinden 24 Haziran seçimleri döneminde PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen HDP Kayseri Milletvekili adayı K.M., HDP Milletvekili adayı Z.O.’nun kardeşi A.O., N.Y. ve A.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet uzun namlulu silah, 82 adet fişek, 104 adet başka bir marka silaha ait fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan zanlılar Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. HDP Kayseri Milletvekili adayı K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar A.O., N.Y. ve A.E. ile tutuksuz sanık K.M. ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık K.M., “Ben hiçbir zaman terör örgütü eylemi içinde bulunmadım, bulunmayacağım da. Bu yaşıma kadar hiç sabıkam olmadı, bundan sonra olmayacak da. Takdir Yüce mahkemenizin” derken, tutuklu sanık A.O. ise “Tek söyleyeceğim şey, 3 aydır mağdurum, 2 çocuk babasıyım, perişan oldum” dedi.

Tutuklu sanık N.Y. de “Hesabımı sorumsuzca kullanıyordum, internet kafede ya da cep telefonumda hep açık bırakıyordum. Bunun için pişmanım. Hiçbir terör örgütünü desteklemem, hepsini kınıyorum. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız” diye savunma yaparken, tutuklu sanık A.E. de askerden yeni geldiğini ve bu olay nedeniyle yapılacak nişanında sıkıntı olduğunu söyleyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar K.M., A.E. ve N.Y.’nin suçu zincirleme işledikleri kanaatiyle ‘silahlı terör örgütü propagandası’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis, sanık A.O.’ya ise aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların sabıkasız oluşunu gözeterek bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, tutuklu 3 sanığın tahliyesine hükmetti.

