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Hem ehliyetsiz hem de sokağa çıkma kısıtlaması var! Kaza yaptı

Kayseri'de sokağa çıkma yasağı bulunan 19 yaşındaki genç, kuralı ihlal edip ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçince kaza yaptı.

Hem ehliyetsiz hem de sokağa çıkma kısıtlaması var! Kaza yaptı
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Haneden Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında sokağa çıkma yasağı bulunan 19 yaşındaki Y.G., ağabeyinin aracının alarak trafiğe çıktı. Ehliyeti olmayan Y.G.'nin kullandığı 38 GP 445 plakalı araç, sokak üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AAN 739 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.
Kazaya karışan otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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