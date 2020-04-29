Hem ehliyetsiz hem de sokağa çıkma kısıtlaması var! Kaza yaptı Kayseri'de sokağa çıkma yasağı bulunan 19 yaşındaki genç, kuralı ihlal edip ehliyeti olmadığı halde direksiyon başına geçince kaza yaptı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:29