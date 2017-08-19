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Hırsızı boynundaki dövme ele verdi

Kayseri'de maddi değeri yüksek olan profesyonel tip bisikletleri çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızın boynundaki dövmeden yola çıkan ekipler, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Hırsızı boynundaki dövme ele verdi
Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de çeşitli tarihlerde maddi değeri yüksek olan profesyonel tip bisikletlerin çalınması ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda iş yerlerindeki ve binalardaki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızın boynunda bir dövme olduğunu tespit etti. Dövmeden yola çıkan polis ekipleri, 2 ayrı iş yerinden ve 3 ayrı binanın içinden bisikletleri çalan 25 yaşındaki F.G. ile çalıntı bisikletleri sakladığı belirlenen 23 yaşındaki M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
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