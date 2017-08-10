Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hırsızın rahatlığı ‘pes’ dedirtti

Kayseri’de bir teknoloji mağazasından 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalan hırsızın rahatlığı şaşırttı. 

Hırsızın rahatlığı ‘pes’ dedirtti
Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında yetkililer, vitrindeki yaklaşık değeri 3 bin 500 TL olan cep telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen yetkililer, telefonun çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde mağazaya müşteri gibi giren bir şahıs, telefonların bulunduğu vitrin önüne gelerek bir süre inceledi. Daha sonra şahıs, gözüne kestirdiği cep telefonunu alarak bir şey olmamış gibi mağazayı gezmeye devam etti.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.