Hırsızın rahatlığı ‘pes’ dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında yetkililer, vitrindeki yaklaşık değeri 3 bin 500 TL olan cep telefonunun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen yetkililer, telefonun çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde mağazaya müşteri gibi giren bir şahıs, telefonların bulunduğu vitrin önüne gelerek bir süre inceledi. Daha sonra şahıs, gözüne kestirdiği cep telefonunu alarak bir şey olmamış gibi mağazayı gezmeye devam etti.Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.