Hırsızları saç stilleri ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Altınoluk, Anbar, Eski Sanayi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerden 8 adet hırsızlık olayı gerçekleştiği öğrenildi. Meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir evden bankamatik kartlarının çalındığını belirledi. Hırsızların bankamatik kartlarını kullanabileceğini değerlendiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirdeki ATM'lerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İncelenen güvenlik kameralarında farklı saç stili olan bir kişi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, Ümit T. ve Mustafa K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların sorgusunu yapan ve araştırmaları derinleştiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önce hırsızlıktan kaydı bulunan Sezgin A.'nın da son dönemlerde çok para harcadığını belirledi ve yakalayarak gözaltına aldı. Sezgin A.'nın yapılan üst aramasında bir araçtan çalındığı belirlenen başkasına ait kimlik belgesi de ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarda Ümit T., Mustafa K. ve Sezgin A.'nın Altınoluk Mahallesi'nde 20 adet ziynet eşyası, 2 bin 900 TL para, 5 parça elektronik eşya, kredi kartları, Hürriyet Mahallesi'nde bir otomobilin çalınması, Anbar Mahalesi'nde bir iş yerinden 5 bin TL değerinde sigara ve 300 TL para çalınması, Eski Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin TL para çalınması, Hürriyet Mahallesi'nde iki evden bilgisayar, 21 bin TL değerinde ziynet eşyası, 9 bin TL para çalınması olaylarına karıştıkları belirlendi.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan işlemin devam ettiğini bildirdi.

İHA

