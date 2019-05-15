Hırsızlık için girdiği evde bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahallesi Uluyer Sokak'ta meydana gelen olayda kimliği belirlenemeyen bir kişi, hırsızlık için bir bağ evine girdi. Burada M.K. ve H.K. ile karşılaşan şüpheli, onları bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.K.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan M.K. ise ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, bağ evinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından H.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıpa kaldırıldı. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırmaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

