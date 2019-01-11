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Hırsızlık İçin Girdiği Trafoda Elektrik Akımına Kapıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde hırsızlık için elektrik trafosuna girdiği iddia edilen 1 kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahir G. (36) 38 HR 182 plakalı aracı ile trafoya geldi. Trafonun kilidini kırarak hırsızlık için içeri giren Mahir G., burada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Mahir G., çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Öte yandan, Mahir G.’nin olay yerinde bulunan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, araçta diğer trafolardan çalınan malzemeleri buldu. Olayın ardından mahallede elektrik kesildi. Olayın görgü tanığı bir vatandaş, “Patlama oldu. Biz evdeyken bir ses geldi. Sesin ardından adamın çığlık sesleri geldi. Hemen koşup aşağı indik” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
 

İHA

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