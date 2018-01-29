HIRSIZLIK OLAYI AYAK İZİ İLE AYDINLATILDI

İncesu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 20 Aralık 2017 tarihinde İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi gölet alanı yapım şantiyesinde meydana gelen 800 litrelik mazot hırsızlığını aydınlatmak için çalışma başlatıldı.Yapılan çalışmalarda olay yerinde bulunan ayak izlerinden yola çıkan jandarma, 21 Aralık 2017 günü yine mazot hırsızlığından yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Ali H., Hayati Ç. ve Ahmet P.’nin ayakkabılarını alarak Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim etti.Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ayakkabılar üzerinde incelemeleri devam ederken jandarma ekipleri de mazot hırsızlığında kullanılan 38 plakalı kiralık olan aracın uydu kayıtlarını alarak inceledi. Yapılan incelemelerde aracın, mazot hırsızlığının yapıldığı alanda 30-40 dakika kadar durduktan sonra ayrıldığı belirlendi.Olay yeri inceleme ekiplerinin ayakkabılar üzerinde yaptığı çalışmalarda da ayak izinin halen tutuklu bulunan Hayati Ç.’ye ait olduğu tespit edildi.Jandarma ekiplerinin aydınlattığı mazot hırsızlığı ile ilgili olarak Hayati Ç. hakkında hazırlanan evraklar Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi.