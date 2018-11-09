Hırsızlık Olayını Polis Aydınlattı

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılının Ağustos ayında meydana gelen olayda bankadan 75 bin TL çeken bir kişinin aracını takip eden şüpheliler, Kiçikapı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde içerisinde para bulunan aracın lastiğini kesti. Uyarılar üzerine vatandaş, aracının lastiğiyle uğraşırken şüpheliler de araçtaki poşet içerisinde bulunan 75 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Bir diğer olayda ise 19 Ekim tarihinde Yeni Sanayi 6001 cadde üzerinde meydana gelen olayda şüpheliler, bankadan bedelli askerlik için para çeken B.K.'nin aracını takip etti. B.K., seyir halindeyken şüphelilerden birinin aracına taş atması sonucu aracı durdurdu. Aracından inen B.K., bir diğer şüpheli tarafından yönlendirilmesiyle taş atan şahsı kovalamaya başladı. Orada bulunan diğer şüpheliler de araçta bulunan 11 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı.



Meydana gelen olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda eşkalleri belirlenen şüphelilerin il dışına kaçtıkları anlaşıldı. Şüphelilerden Devrim K., Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle yapılan ortak çalışmalarda Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Devrik K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan şüphelilerin de yakalanması çalışmalarına devam edildiği bildirildi.



Senaryoları aratmayan hırsızlık kamerada

Öte yandan gerçekleşen hırsızlık olayları da çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. 2017 yılında meydana gelen olayın kameralara yansıyan görüntülerinde şüphelilerin aracın lastiğini kestiği, araç sahibinin lastikle ilgilenirken bir şüphelinin araçtaki 75 bin TL'yi alarak kaçtığı, diğer şüphelilerin ise gözcülük yaptığı saniye saniye kaydedildi.

