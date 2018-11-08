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Hırsızlık Operasyonu: 14 Gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 30 ekiple 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık Operasyonu: 14 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre kilitlerin kırılarak 4 ayrı evden ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen 20 adrese 30 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 ayrı ikametten ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 7 şüpheli ile Türkiye genelindeki 11 farklı ilden toplamda 18 hırsızlık olayından aranan 7 şahıs olmak üzere toplam 14 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan şüpheliler emniyete götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çekin, sanki adam kestik" şeklinde konuştuğu öğrenildi.
 
 

İHA

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