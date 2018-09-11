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Hırsızlık Operasyonunda 18 Tutuklama

Kayseri’de 25 hırsızlık olayının 28 şüphelisine yapılan özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Hırsızlık Operasyonunda 18 Tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentte ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 4 ay süren kapsamlı çalışma neticesinde 25 faili meçhul olayın şüphelisi olarak 28 kişi belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen 28 şüphelinin yakalanması için bu sabah, Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde polis ekipleri evleri didik didik ararken, evlerin çatı katları da kontrol edildi. Polis ekipleri tarafından 28 şüpheliden 18'i yakalanırken, 1 aranan şahıs ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 18 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

İHA

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