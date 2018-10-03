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Hırsızlık Şüphelileri Yakayı Ele Verdi

Kayseri İl Jandarma Ekipleri tarafından hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı. 

Hırsızlık Şüphelileri Yakayı Ele Verdi

Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesinde meydana gelen olayda, F.B. evinin önüne park ettiği aracında tanımadığı 1 erkek ve 4 kadın gördü. Araçtan inen kadın telaşlı evin mutfak penceresinden girdiği esnada, kendisini takip eden F.B. ile karşılaştı. F.B.’nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri hartekete geçti. 
Yapılan araştırmada, şüpheliler K.F., S.F., M.F., N.P. ve R.G., F.B.’nin aracı ile mahallede, araç diğer şüpheli S.Y. ise, köprü altında saklanırken yakalandı. Ayrıca, M.F., N.P. ve R.G. isimli şüphelilerin sahte kimlik kullandıkları tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı. 

Yakalanan şüphelilerin, 23 Mayıs 2018 günü saat 14:30 sıralarında Felahiye ilçesi, Kayapınar mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı şüphelileri olduğu, yine Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Yukarı Sarıkaya köyünde, 31 Ekim 2017 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisinin ise S.Y. olduğu görgü tanıkları tarafından teşhis edildi. 

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.F., S.Y. ve S.F. adli kontrol kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 7 yıl, 20 ay, 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunana M.F., 13 yıl, 33 ay kesinleşmiş hapis cezası N.P. ve 4 yıl, 35 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası R.G. tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. 
 

İHA

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