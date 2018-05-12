Hırsızlık zanlıları jant kapağından yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki 3 marketten farklı günlerde 15 bin liralık alkol ve sigara ile para çalınması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, marketlerdeki kamera kayıt cihazlarının da çalınmasından dolayı olay yerini gören farklı noktalardaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Zanlıların hırsızlıkta kullandığı 2 farklı aracın jant kapağından yola çıkan ekipler, bu sayede kimliklerini belirlediği Hüseyin B. ve Mustafa Ö'yü gözaltına aldı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA



