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Hırsızlıktan 4 Kişi Yakalandı

Kayseri'de işyerlerinin kepenk kilitlerini kırarak hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Hırsızlıktan 4 Kişi Yakalandı

Edinilen bilgiye göre Osmanlı mahallesinde bulunan bir işyerinden 9 bin TL, Selçuklu mahallesinde bulunan işyerinden bin TL, Kocatepe mahallesinde bulunan işyerinden 31 bin TL ve Ziya Gökalp mahallesinde bulunan işyerinden 9 bin TL değerinde sigara çalındı. İşyerinin kepenk kilitleri kırılmak suretiyle yaklaşık 50 bin TL değerinde sigara çalınması üzerinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 4 olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin S.K. (25), Z.S. (24), İ.K. (25) ve Ö.S. (27) olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, aramalarda ele geçirilen 5 TL değerinde 452 paket sigara sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
 

İHA

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