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Hırsızlıktan aranması bulunan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişiyi metruk evde saklanırken yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 8 yıl 2 at 10 gün hapis cezası bulunan S.Y. (22), 2 adet hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'yı (23) ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan B.K.'yı (22) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahısların Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kullanılmayan bir metruk evde saklandığı belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Operasyonda, ekipler araçlarını gören 3 kişi kaçmaya başladı. Havaya ateş açan ekipler, uzun süren kovalamaca sonucu 3 kişi kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine teslim edildi. 
 
 

İHA

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