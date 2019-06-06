Hoca Ahmet Yesevi'de korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine Bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Gedikli Sokakta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçede başlayıp evin çatısına sıçrayan alevlere zaman kaybetmeden müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.



İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını meraklı gözlerle izleyen ev sahibi, "Ev boştu, bahçede iki tane koltuk vardı. Arka bahçeden birisi girdi. 3 dakikanın içinde alev aldı birden bire. Yakan şahsı da gördüm ama yetişemedim" dedi. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlattı.

