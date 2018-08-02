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Hüseyin Eryılmaz’ın güvenlik görevlisi öldürüldü

Kayseri'de bir villada özel güvenlik olarak çalışan 1 kişi, gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından açılan pompalı tüfek ateşi sonucu öldürüldü. 

Hüseyin Eryılmaz’ın güvenlik görevlisi öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy mahallesi Şehit Komandolar caddesi üzerinde bulunan bir villada gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir villada özel güvenlik olarak çalışan Sami Y. (41), güvenlik kulübesine oturduğu esnada, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kulübeye ateş açıldı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı ağır yaralanan Sami Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çalışma yaptı. 

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıs yada şahıslara yakalamak için çalışma başlattı.
 

İHA

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