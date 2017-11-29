Husumetlisini arkadan vuran sanığa 8 yıl hapis

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık N.A. ile sanık avukatı hazır bulunurken, mağdur E.B. duruşmaya katılmadı.

16 Haziran’da Kocasinan İlçesi’ne bağlı Hilal Mahallesi Elagöz Caddesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre E.B. (32), yürürken, aracı ile arkadan gelen N.A.(24) silahla E.B.’yi hedef alarak beş el ateş etti. E.B. ölümcül bölgesi karın ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. E.B. hastaneye kaldırılırken, polise teslim olan N.A. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık N.A., mahkemede “Olay günü E.B.’nin elinde silah gibi bir şey görünce ben de ayaklarına doğru 3 el ateş ettim, daha sonra 1 el de havaya ateş ettim. Olay yerinden uzaklaştım, ardından polise silah ile birlikte teslim oldum. Mağdurum, ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. E.A. ile husumetli olduk. 1 değil, 2 değil, sürekli tehdit ile hakaretlerde bulunuyordu. Pişmanım, bölye olmasını istemezdim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.A.’yı ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 10 ay hapis, 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezasına çarptırdı.



İHA