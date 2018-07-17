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İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan zehir tacirine 8 yıl 4 ay hapis

Kayseri’de iç çamaşırına gizlenmiş şekilde 157 gram metamfetamin ile yakalanan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan 29 yaşındaki sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 

İç çamaşırında uyuşturucu ile yakalanan zehir tacirine 8 yıl 4 ay hapis

8 Mayıs 2018’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye Doğu illerinden otobüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgileri elde edilmesi üzerine harekete geçti. Çalışmalarda, F.T. (29) yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve bagajında yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş şekilde 157 gram metamfetamin ele geçirildi. 

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık F.T. ile avukatı hazır bulundu. 

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen F.T. uyuşturucu maddelerinin kendisine ait olduğunu ve kullanıcı olduğunu söyledi. 

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.T.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. 
 

İHA

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