İçtiği sigara felçli kadının sonu oldu

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Kayapul Mahallesi Potur Sokak'ta meydana gelen olayda, eşi ile beraber yaşayan ve 16 yıldır felçli olduğu öğrenilen Feniha B.'nin (61) evde sigara içtiği öğrenildi. Sigara izmaritinin koltuğa düşmesi sonucu koltuk alev aldı. Felçli olduğu için yangına müdahale edemeyen Feniha B., yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Evden duman çıktığını gören komşusu durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Feniha B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada haberi alarak eve gelen Feniha B.'nin eşi sinir krizi geçirdi. Feniha B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.