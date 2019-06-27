İğrenç davada sanık, tanığa tekme attı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.H.B. ile başka suçtan tutuklu M.Ç. ve mağdurlar Ö.C., E.B. ile Suriyeli Ahmed El H. ve avukatlar hazır bulundu. İddianamede 5 Aralık 2018’de meydana gelen olayda Kayseri 2 No’lu Kapalı Cezaevi’nde birlikte kaldıkları dönemde şüpheliler H.H.B. ile M.Ç., mağdurlar Ö.C., E.B. ve Suriyeli Ahmed El H.’ye koğuşta eziyet ettikleri, kantin alışverişi ödettikleri ve Suriyeli Ahmed El H.’ye cinsel istismarda bulundukları ifadelerine yer verildi.



7 aylık hamile eşi Fatma El M.’yi boğarak öldüren ve 2017’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Suriyeli Ahmed El H., tercüman eşliğinde mahkemeye verdiği ifadede, “Bu iki sanık sürekli bana gelen paramı alıyorlar, el koyuyorlar, bana işkence yapıyorlar, tecavüz ettiler, soyundurup üzerime soğuk su döktüler” diye konuştu. Tutuklu sanık H.H.B. ise, “Bunlar hep müebbetlik, benim hayatımdan hiçbir beklentim yok, ben cezaevinde Kur'an okuyan birisiyim. Herkes koğuşta kafasına göre takılıyor” dedi.



Sanık ve mağdurlar ile aynı koğuşta kalan, jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirilen tanık R.A. da, “Bu kişiler ile aynı koğuşta yaklaşık 1 yıl kaldık. Mağdurlara kantin hesabını ödettiklerini ve sürekli darp ettiklerini gördüm. Bir seferinde şüpheli H.H.B.’nin Suriyeli Ahmed El H.’yi anadan üryan soyup, elinde jilet ile korkutarak zorla cinsel istismarda bulunduğunu gördüm. Bir gün sonra gardiyana durumu anlattım, Suriyelinin koğuşunu değiştirdiler. Beni de sürekli tehdit ettiler” diye anlattı.



Bu sırada sanık koltuğunda oturan tutuklu sanık H.H.B. bir anda önündeki tanık kürsüsündeki R.A.’ya ‘Bu söyledikleri ağır ve yalan şeyler, namussuz. Lut kavmine çevirdiler’ diye tepki gösterip tekme attı. Jandarma tarafından anında müdahale edilen sanık H.H.B. duruşma salonundan çıkarılırken, tanık R.A. ise, “Adaletin önünde bana tekme attı, bu şahıstan şikayetçiyim” dedi.

2 tanığın dinlendiği dava, eksikliklerin giderilmesi için Ekim ayına ertelendi.

