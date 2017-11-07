İhale kavgası: 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Belediyesinde, Erkilet Camikebir Mahallesi'ndeki bir ekmek fırını için açılan ihaleye katılan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma ihalenin ardından belediye binası önünde kavgaya dönüşürken, taraflar sopalarla birbirlerine saldırdı.







Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, polis biber gazı kullanarak kavga edenleri ayırdı. Ekipler, olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı.

Kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ihaleyi ise kavgaya karışan tarafların kazanamadığı öğrenildi.