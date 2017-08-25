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İhbarcıların kimliği gizli tutulacak

 Kayseri Valiliği, uyuşturucu satıcılarını bitirmek için halkın desteğine ihtiyaç duyulduğunu ve ihbarda bulunacak olanların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağını duyurdu. 

İhbarcıların kimliği gizli tutulacak
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu bilgiler verildi:
"2017 Yılı sonunu kadara Kayseri Valiliği olarak ilimizde Uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik olarak mücadelemiz devam etmekte ve bu yılsonuna kadar uyuşturucu satıcılarını ilimizde bitirmek veya en az seviyeye düşürmeyi hedeflemekteyiz.

Bu amaçla Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü arka arkaya operasyonlar yaparak suçluları adalete teslim etmektedir.
Emniyet Müdürlüğümüzün çalışmalarının daha etkin ve başarılı olabilmesi için halkımızın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde ve çevrelerinde gördükleri uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarını 155 Polis İmdat hattına ihbar etmeleri veya Narkotik Şube Müdürlüğümüze bizzat gelerek kimlik bilgileri gizli kalmak suretiyle bilgi vermeleri uyuşturucu ile mücadelemizin daha başarılı olmasını sağlayacaktır"
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ValilikSüleyman KamçıAsayişİHBARUyuşturucu
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