İki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İldem Kaykop mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 66 LL 289 plakalı otomobil ve 06 EE 4969 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Ahmet A., Hacı Ali A., Ahmet K., Rukiye K. ve Gülümser K. yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

