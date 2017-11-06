Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İki arkadaş iki gün arayla hayattan koptu

Bünyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aynı sınıfta okuyan son sınıf öğrencileri Mehmet Solak ve Ahmet İnan’ın iki gün arayla vefat etmeleri ilçeyi yasa boğdu. 

İki arkadaş iki gün arayla hayattan koptu

Kayseri’nin Bünyan İlçesi Elbaşı Mahallesi’nde anne ve babası ayrı yaşayan genç öğrenci Mehmet Solak bir hafta önce dedesinden kalma silahla başına ateş ederek intihar etti.



AHMET İNAN


MEHMET SOLAK

Mehmet Solak Elbaşı Mahallesi’nde geçen hafta toprağa verilirken,  Bünyan’ın Sümer Mahallesi’nde kalp krizinden hayatını kaybeden sınıf arkadaşı Ahmet İnan da geçtiğimiz Cuma günü defnedildi. 

Kayseri Gündem
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
ANADOLU LİSESİMESLEKİ VE TEKNİKHAYATINI KAYBETTİ.IntiharSon DakikaKayseriİKİ ARKADAŞBünyan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.