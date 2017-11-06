İki arkadaş iki gün arayla hayattan koptu

Kayseri’nin Bünyan İlçesi Elbaşı Mahallesi’nde anne ve babası ayrı yaşayan genç öğrenci Mehmet Solak bir hafta önce dedesinden kalma silahla başına ateş ederek intihar etti.
AHMET İNAN
MEHMET SOLAK
Mehmet Solak Elbaşı Mahallesi’nde geçen hafta toprağa verilirken, Bünyan’ın Sümer Mahallesi’nde kalp krizinden hayatını kaybeden sınıf arkadaşı Ahmet İnan da geçtiğimiz Cuma günü defnedildi.
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Kayseri’nin Bünyan İlçesi Elbaşı Mahallesi’nde anne ve babası ayrı yaşayan genç öğrenci Mehmet Solak bir hafta önce dedesinden kalma silahla başına ateş ederek intihar etti.