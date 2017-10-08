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İki işçi duvar altında kalarak can verdi

Kayseri'de duvar altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. 

İki işçi duvar altında kalarak can verdi

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Yeşilyurt mevkiinde bulunan bir inşaatta meydana gelen kazada 35 yaşındaki Mehmet Karadut ve soy ismi öğrenilemeyen Yılmaz isimli işçi düşen duvarın altında kaldı.



Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ağır yaralanan Mehmet Karadut Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yılmaz isimli işçi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Mehmet Karadut ve Yılmaz isimli işçi doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi.

İHA

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