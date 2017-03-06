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iKi KARDEŞE CiNAYETTEN 50 YIL HAPiS

Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavga sonrası tutuklu yargılanan iki kardeşe 'kasten adam öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi. 

iKi KARDEŞE CiNAYETTEN 50 YIL HAPiS
5 Nisan 2016'da saat: 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda önceden aralarından husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüşünce, kavgada Bekir A., R.C., M.E., Y.K. ile kardeşler Ş.A.O. ve A.O. yaralandı. Bekir A., hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yargıtay'ın usulen bozması üzerine yeniden görülen davada, tutuklu sanık kardeşler Ş.A.O. ve A.O., tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Suçu ben işledim, ağabeyimin katkısı yok"
Tutuklu sanık A.O. suçunu kabul ederek, "İşlediğim suçu kabulleniyorum. Olayı ben gerçekleştirdim. Ağabeyimin katkısı yoktur. Öldürme kastım yoktu" dedi. A.O.'nun ağabeyi Ş.A.O. ise "Maktulü ben öldürmedim. Yaşananlardan dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık kardeşler Ş.A.O. ve A.O.'ye, birlikte suçu işledikleri gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi.
İHA
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