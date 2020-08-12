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İki kardeşin miras davası kanlı bitti

Kayseri’de iki kardeş arasında miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavga kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan ağabey, hayatını kaybetti.

İki kardeşin miras davası kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi Çayırharman sokakta meydana gelen olayda babaları vefat eden Rüstem Yıldız ve Fedayi Yıldız isimli iki kardeş tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Rüstem Yıldız, ağabeyi Fedayi Yıldız’ı pompalı tüfekle vurdu. Fedayi Yıldız vücuduna isabet eden kurşunlar yüzünden ağır yaralanırken, Rüstem Yıldız olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk belirlemelerinde Fedayi Yıldızın hayatını kaybettiği belirlendi. Fedayi Yıldız’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ağabeyini vurduktan sonra kaçan Rüstem Yıldız da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere ilçe jandarma karakoluna götürüldü.
 

İHA

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