İki operasyon, 11 bin 700 paket kaçak sigara

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boğazköprü mevkinde yapılan operasyonda F.Ş.'nin kullandığı aracın durdurulduğu öğrenildi. Araçta yapılan aramalarda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Kayseri-Malatya karayolunda yapılan başka bir operasyonda ise A.H.'nin kullandığı aracın durdurulduğu ve arandığı, yapılan aramalarda bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İHA

