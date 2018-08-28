İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Kayseri Kuzey çevreyolunda iki otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. E.A. idaresinde ki 05 BA 016 plakalı otomobil ile sürücü ismi öğrenilemeyen 38 GG 830 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 GG 830 plakalı otomobil takla atarken, olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri yapılırken 05 BA 016 plakalı otomobilden F.G’de yaralı olarak çıktı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve polis ekipleri tarafından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.