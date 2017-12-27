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İki sanığa uyuşturucudan 15 yıl hapis

Kayseri’de satışa hazır durumda, 21 parça halinde bonzai ve metamfetamin ile yakalanan ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan iki sanığa ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası verildi. Karar sonrası bir sanık ve sanığın annesi sinir krizleri geçirdi. 

İki sanığa uyuşturucudan 15 yıl hapis

2 Ağustos’ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Üst ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır durumda, 21 parça halinde bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcılarında alüminyum folyo, av tüfeği ve tabanca yakalandı. Şüphelilerden Ş.K (32) ve S.K.(24) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.
Kayseri 1. Ağır Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Ş.K. ile S.K. ve avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık S.K. mahkemede “Ben uyuşturucu madde satıcılığı yapmam, kullanıcıyım. Evimi polislerin bastığı gün, arkadaşlarımın evimde madde kullanmasına razı oldum. Evimde bulunan uyuşturucuyu da ben polislere teslim ettim” dedi. Tutuklu sanık Ş.K ise “Ben maddeyi S.K'dan alırım. O günde birlikte içiyorduk. Eğer madde satıcılığı yapsaydım en son madde aldığımda bilgisayarımı vermezdim” diye konuştu.
Sanık ve annesi sinir krizi geçirdi
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar Ş.K. ve S.K.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezası verdi. Salonda bulanan S.K.'nın annesi verilen kararın ardından sinir krizi geçirdi. Yere yığılarak baygınlık geçiren kadın mahkeme salonundan polisler eşliğinde çıkarıldı. Kriz geçiren sanık da jandarma eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı

İHA

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