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İmam odasından ve yardım kasalarından para çalan hırsız yakalandı

Kayseri'de 8 camide meydana gelen hırsızlık sonrasında 10 camide önlem alan polis ekipleri, cami imamlarının korkulu rüyası olan hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. 

İmam odasından ve yardım kasalarından para çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezinde bulunan Mehmet Çorakçı, Silver Camii, Köşk Cami, Besime Özderici Cami, Postaağası Cami, Tevhid Cami, Feride Ana Cami ve Akyüz Camiindeki imam odaları ve yardım kasalarından para hırsızlığı meydana geldi. Yapılan ihbarları değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelinin eşkalini belirledi. 

İstirahatli personelin de katılımı ile polis ekipleri 2 gün boyunca 10 camide önlem aldı. Polis ekipleri şüpheli 25 yaşındaki U.U.'yu İldem Fatih Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. 
Yetkililer, hakkındaki işlemleri tamamlanan U.U.'nun adliyeye sevk edildiğini bildirdi. 
 

İHA

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