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İncesu’da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

İncesu  Saraycık mahallesinde, mağdur A.U. isimli şahsa ait 9 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı alınmasının üzerine Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda hayvanları bularak sahibine teslim etti. Olaya karışan şüphelinin gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İncesu’da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

Jandarma ekipleri olay bölgesi ve civarında yaptığı araştırmada, önce çalındığı bildirilen 4 küçükbaş hayvanı arazide başıboş bir halde buldu, diğer 5 küçükbaş hayvanın ise araştırılmasına devam etti.

Yapılan araştırma sonucunda, olayın 50 plakalı otomobil ile O.G. ve Ş.M. isimli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Araç ve şüpheliler yakalandı, şüpheliler gözaltına alındı ve çalınan 5 küçükbaş hayvan da bulundu.

Olay sonrasında ele geçirilen toplanda 9 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.



Haber: Fatih Bar
 

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