İncesu’da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı

Jandarma ekipleri olay bölgesi ve civarında yaptığı araştırmada, önce çalındığı bildirilen 4 küçükbaş hayvanı arazide başıboş bir halde buldu, diğer 5 küçükbaş hayvanın ise araştırılmasına devam etti.



Yapılan araştırma sonucunda, olayın 50 plakalı otomobil ile O.G. ve Ş.M. isimli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Araç ve şüpheliler yakalandı, şüpheliler gözaltına alındı ve çalınan 5 küçükbaş hayvan da bulundu.



Olay sonrasında ele geçirilen toplanda 9 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.







Haber: Fatih Bar

