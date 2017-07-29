iNCESU’DA OTOMOBiL TRAKTÖRE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında M.D. (37) yönetimindeki 38 HV 192 plakalı otomobil, B.G. (55) yönetimindeki 38 BP 492 plakalı traktöre çarptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan E.D. (40) hayatını kaybetti. Yaralanan M.D. ve S.D. ise sevk edilen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA