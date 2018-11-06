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İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü

Kayseri'de hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen minibüse tren çarptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 

İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
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Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen minibüse tren çarptı. Trenin önüne aldığı minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendi. 
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Adana yolu Örenşehir mevkinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 38 LD 783 minibüs ile 33 043 nolu tren çarpıştı. Kazanda minibüste bulunan 2 kişi sıkışırken, olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kurtarma ekipleri de minibüste sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Minibüsteki kişilere ulaşan ekipler, şahısların hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


İHA

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