İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÖLÜMLE DANSI

İlçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Ramazanın ilk gününde çatı yalıtımı yapan işçiler, yerden yaklaşık 40 metre yükseklikte olmalarına rağmen hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdan iskeleye geçmeleri pes dedirtti. İşçilerin bu anları kameralar tarafından kaydedildi.