İlçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir binanın çatısında çalışan işçiler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Ramazanın ilk gününde çatı yalıtımı yapan işçiler, yerden yaklaşık 40 metre yükseklikte olmalarına rağmen hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıdan iskeleye geçmeleri pes dedirtti. İşçilerin bu anları kameralar tarafından kaydedildi.
İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÖLÜMLE DANSI
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13 katlı bir binanın çatısında hayatını tehlikeye atarak çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.
16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:54