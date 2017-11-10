İnşaat işçisine ‘bylock’tan 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.A. ile avukatı hazır bulundu.
Tutuklu sanık Y.A. mahkemede savunmasında, “Ben ilkokul mezunu, inşaat işçisi biriyim. Askere gitmeden ahırlarda çalıştım, besicilik yaptım. Askerden geldikten sonra da inşaat işinde çalıştım. Ben bu örgütün ne kurumlarında çalıştım, ne okullarında okudum, ne de bu programı kullandım” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Tutuklu sanık Y.A. mahkemede savunmasında, “Ben ilkokul mezunu, inşaat işçisi biriyim. Askere gitmeden ahırlarda çalıştım, besicilik yaptım. Askerden geldikten sonra da inşaat işinde çalıştım. Ben bu örgütün ne kurumlarında çalıştım, ne okullarında okudum, ne de bu programı kullandım” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Neden hakim ve savcı çalıştırıyoruz ki? Bylock tespiti yapan program otomatik olarak ilgili kişiye ilgili cezayı verebilir, sonra emniyet ve hapishanelere bir mesaj gönderir ve ceza verilen kişi hapse atılır. Mahkemelerde savunma yapmanın herhangi bir anlamı olmadığına ve mahkumiyet kesin olduğuna göre neden olmasın. Verdiğimiz vergiler boşa gidiyor.