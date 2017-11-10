İnşaat işçisine ‘bylock’tan 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.A. ile avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Y.A. mahkemede savunmasında, “Ben ilkokul mezunu, inşaat işçisi biriyim. Askere gitmeden ahırlarda çalıştım, besicilik yaptım. Askerden geldikten sonra da inşaat işinde çalıştım. Ben bu örgütün ne kurumlarında çalıştım, ne okullarında okudum, ne de bu programı kullandım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Y.A.’ya ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.