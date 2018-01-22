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İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Kayseri'de inşaatlardan malzeme çalan 4 kişi jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

İNŞAAT MALZEMELERİ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Bahçeli Mahallesi'nde bir inşaat önünde duran beyaz renkli araç jandarma ekiplerini gördükten sonra kaçtı. Yapılan takip sonrasında durdurulan beyaz renkli araçta yapılan aramalarda çeşitli inşaat malzemeleri ele geçirildi. Araçta bulunan A.C. H. B.,H.Ç.,ve T.B. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların ilk ifadelerinde malzemeleri Gesi Bahçeli Mahallesi'ndeki bir inşaattan çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenilirken, jandarma olayla ilgili olarak işlem başlattı.

İHA

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