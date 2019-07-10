Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İnternet şifresini veren kadını dolandıran sanığa 5 yıl hapis

Kayseri’de kendisini banka çalışanı gidip tanıtarak bir kadının internet bankacılığı şifresini isteyip 3 bin TL dolandıran sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

İnternet şifresini veren kadını dolandıran sanığa 5 yıl hapis

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık N.B., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Adliyesi’nden hazır edilirken, mağdur kadın N.G. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mağduru cep telefonu ile arayarak banka çalışanı olduğunu söylediği, mağdur kadından internet bankacılığında kullandığı şifreyi istediği ve kadının hesabından 3 bin 500 TL havale çektiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan N.B. olayla uzaktan yakından alakası olmadığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık N.B.’ye ' bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişDolandırıcılık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.