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İntihar etmek isteyen adamı eşi vazgeçirdi 

Fevzioğlu Mahallesi’nde  dün gece 12 katlı bir inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan adamı olay yerine getirilen eşi ikna etti. 

İntihar etmek isteyen adamı eşi vazgeçirdi 


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde 12 katlı inşaatın çatı katına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.



Yapılan ihbar sonrasında olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri de intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. 



Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonrasında şahsın evden ayrıldığı öğrenilen eşi olay yerine getirildi. Ekiplerle birlikte inşaatın çatı katına çıkan kadın, yapılan görüşme sonrasında intihar girişiminde bulunan eşini ikna etti. 

İHA

 
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