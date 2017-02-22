Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İntihar etmek isteyen genç kıza muhteşem operasyon

Kayseri'de 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ve itfaiye ekipleri, film sahnelerini aratmayacak bir operasyonla kurtardı. 

İntihar etmek isteyen genç kıza muhteşem operasyon

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Nil Caddesinde meydana gelen olayda 3 katlı binanın çatısında genç bir kız olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Çatıya çıkan polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan genç kızı oyalarken, itfaiye merdiveni ile çatıya çıktı. Dikkati başka yöne çekilen genç kız, itfaiye merdiveniyle çıkan polisin müdahalesiyle yakalandı. Çatıda güvenli bir yere alınan genç kız, itfaiye merdiveniyle indirildi. 

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.