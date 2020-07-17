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İntihar girişiminde bulunan şahıs, Özel Harekat tarafından alındı

Kayseri'de silahla intihar girişiminde bulunan şahıs, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından alındı.

İntihar girişiminde bulunan şahıs, Özel Harekat tarafından alındı
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde, eşi ile sorunları olduğu öğrenilen Mehmet isimli şahıs evdeki silahı aldı ve intihar girişiminde bulundu.



Yakınlarının ve komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokak araç giriş ve çıkışına kapatılırken, çelik yelek giyen polis ekipleri ve Mehmet isimli şahsın eşi, şahsı ikna çalışmalarına başladı.



Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince, olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, Özel Harekat polisleri tarafından alınarak, ekipler tarafından karakola götürüldü.
 

İHA

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