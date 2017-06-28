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İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FACEBOOK’TA CANLI YAYINLADILAR

Kayseri’de bunalıma giren bir kadın, 8 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı. Kadını kurtarmak için seferber olan ekiplerin uğraşı, bazı vatandaşlar intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınlamasının gölgesinde kaldı. 

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FACEBOOK’TA CANLI YAYINLADILAR

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı 19 Mayıs mahallesi Ümit apartmanında meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren Nevin U. (30) 8 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altına branda açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı.

Bu sırada olayı duyan mahalle sakinleri de, binanın etrafına toplanmaya başladı. 7’den 70’e intihar girişimini izleyen mahalle sakinlerini polis ekipleri uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ayrıca, 1 vatandaşta cep telefonu ile intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladı.

Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaya rağmen kadın ikna olmayınca, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, Nevin U.’yu çatının kenarında tutarak uzaklaştırdı. Nevin U., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
IntiharKayseri19 MAYIS
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