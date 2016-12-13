İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 47 yaşındaki kadın, bir inşaatın 10. katına çıkarak intihar etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen 2 genç, sosyal paylaşım sitesinden intihar girişimini canlı yayınlarken, yoldan geçen vatandaşlar da arabalarını durdurarak intihar girişimini seyretti.

13 Aralık 2016 Salı 14:17