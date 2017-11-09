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İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar

Kayseri’de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, köprüye çıkarak intihara kalkıştı.

İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar
Meraklı vatandaşlar, intihar girişiminde bulunan adamı görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.C., köprünün korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de M.C.’nin atlama ihtimaline karşılık branda açtı. Polis ekipleri M.C.’yi ikna etmek için uğraşırken, toplanan meraklı vatandaşlar da sosyal medya üzerinden intihar girişimini canlı yayınladı. Bütün çalışmalara rağmen ikna olmayan M.C.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, şahsı tutarak, yola çıkardı. Bu sırada vatandaşlar da polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.
M.C., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapatılan yol da yeniden trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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