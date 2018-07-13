İntihar için balkona çıkan kadını polis ikna etti

Edinilen bilgiye göre Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan F.K. (38), 6. katta bulunan ikametin balkonuna çıktı. Çevredekiler, durumu polise ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi F.K.'nin atlama ihtimaline karşı balkon altına branda açarken, polis ekipleri de kadını ikna etmeye çalıştı. Psikolog desteğiyle yapılan ikna çalışmaları, yaklaşık 2 saat sonra F.K.'yi eyleminden vazgeçirdi. Güvenli bölgeye alınan F.K., kontrol için hastaneye götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

