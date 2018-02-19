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İntihar sanılmış, cinayet çıkmıştı

Kayseri’de geçtiğimiz yıl av tüfeği ile öldürülen 24 yaşındaki bir kadının cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanan 23 yaşındaki sanığa mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi. 

İntihar sanılmış, cinayet çıkmıştı

İntihar sanılmış, cinayet çıkmıştı
5 Mayıs 2017’de Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Y.Y. isimli kadın sağ göğüs bölgesinden av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki faili meçhul cinayetleri çözen ekip, önce intihar ettiği sanılan kadının cinayete kurban gittiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucu kadın Y.Y.’nin erkek arkadaşı O.Ç.’nin aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. O.Ç. ‘kasten adam öldürme’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.A. ile E.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya katıldı
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık O.Ç. ile tutuksuz sanıklar T.A. ve E.C. ve avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya katılma talebinde bulunurken, mahkeme Bakanlığın avukatının talebini kabul etti.

“Ben öldürmedim”
Tutuklu sanık 23 yaşındaki O.Ç. “Efendim, şerefim, namusum üzerine yemin ederim ki ben öldürmedim, suçsuz yere 1 seneye yakındır içeride yatıyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.

Tutuklu sanığa 25 yıl hapis
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.Ç.’ye ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklara da 5’er ay hapis cezası veren mahkeme, tutuksuz sanıkların kararını hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
İHA
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